История с погромом в редакции уральского «Коммерсанта» вышла на международный уровень

Журналисты издания обнаружили погром в редакции 1 апреля Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что проникновение неизвестных в офис газеты «Коммерсант» в Екатеринбурге вызывает большое беспокойство. Также он призвал российские власти сделать все возможное для привлечения устроивших погром в редакции к ответственности.

«Вторжение прошлой ночью в региональный офис газеты „Коммерсантъ“ в Екатеринбурге в России вызывает большое беспокойство. Я призываю власти сделать все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности», — написал Арлем Дезир в Twitter.

Ранее «URA.RU» сообщало, что журналисты газеты «Коммерсант-Урал» утром 1 апреля обнаружили погром в офисе. В кабинетах были перевернуты компьютеры, а на столе гендиректора издания лежала записка: «Сдохнешь, сявка…». По данным УМВД по Екатеринбургу, неизвестные похитили два жестких диска. В Следственном отделе Ленинского района Екатеринбурга началась проверка по факту погрома. Ожидается возбуждение уголовного дела.

Генеральный директор издательского дома «Коммерсант» в Екатеринбурге Сергей Плахотин заявил в беседе с «URA.RU», что не знает, кто и почему напал на редакцию. Однако он не исключил, что инцидент может быть связан с недавно вышедшей книгой «Ловцы Банд», в которой рассказывается о конфликтах и конкуренции между группировками Екатеринбурга в 90-х годах.