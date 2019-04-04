Эксперт объяснил, как устроено шоу, эфир которого внезапно покинул ведущий Норкин

Зрители НТВ с нетерпением ждут возвращения Норкина Скриншот видео канала НТВ на YouTube

Исчезновение ведущего Андрея Норкина из студии НТВ во время эфира программы «Место встречи» не было срежессировано. Такое мнение в беседе с «URA.RU» выразил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ Вадим Манукян, который присутствовал на съемках одного из выпусков телепередачи.

«Все, что происходит в студии, не контролируется: это прямой эфир, ведущий или любой эксперт могут вести себя как им угодно. На эфире, куда пригласили меня, все было по-другому: много юмора, очень теплая атмосфера. Если бы подобное случилось в моем присутствии, я бы сам встал и вышел вслед за Норкиным. Потому что это ненормальная ситуация, когда встают и кричат с места, не давая нормально вести передачу», — пояснил собеседник агентства.

Он подтвердил, что гости в подобные программы подбираются по уровню эмоциональности, тому, насколько «ярко и интересно» они могут выразить свою позицию. Однако Манукян не уверен, что происшествие с Норкиным позитивно скажется на рейтингах передачи. «Чем больше эмоций, тем выше рейтинги. Кроме того, произошел всплеск интереса к программе постфактум. Но, с другой стороны, большой вопрос, вызовет ли интерес у зрителей новый ведущий. Судя по тем комментариям, которые я вижу, он не очень хорошо зашел, все ждут возвращения Норкина», — отметил эксперт.

Ведущий Андрей Норкин неожиданно исчез из эфира программы «Место встречи» 2 апреля после пылкого монолога одного из гостей. На НТВ это объяснили тем, что Норкин внезапно почувствовал себя плохо. Сейчас он находится на больничном из-за переутомления из стресса.