Россия в первые три месяца 2019 года закупила более 145 тонн золота Фото: Анна Майорова © URA.RU

За первый квартал Россия закупила 145,5 тонн золота, что является плохим знаком для других стран. К таким выводам пришел глава исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриан Эш.

«Скупка золота правительствами или центральными банками редко означает благие намерения для всех стран и мирового сотрудничества. Золотое правило гласит: у кого золото — у того и власть», — заявил Адриан Эш газете Daily Express.

РФ, по данным издания, в первые три месяца этого года приобрела на 68% больше золота, чем за аналогичный период в 2018 году. Чтобы догнать российские показатели, США потребуется закупать весь драгоценный металл на мировом рынке в течение 20 лет, уточняет портал News.ru .

В апреле Центробанк опубликовал отчет о рекордном пополнении золотовалютных резервов России. Их объем к концу первого квартала составил 487,8 млрд долларов. Только за прошлый год регулятор нарастил резервы монетарного золота на 14,9% (почти на 275 тонн).