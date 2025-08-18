Мишустин освободил от должности замглавы Росавиации Добрякова

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Андрея Добрякова от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Он покинул пост по собственной инициативе.
«Освободить Добрякова Андрея Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе», — говорится в документе, который опубликован на официальном сайте правовой информации. Его подписал глава правительства.
Андрей Добряков занимал должность заместителя главы Росавиации с марта 2023 года и курировал вопросы поддержания летной годности и сертификации авиационной техники. Он был пятым заместителем руководителя ведомства Александра Нерадько.
Ранее президент России Владимир Путин назначил Владимира Тарарова послом РФ в Мозамбике и Эсватини, освободив его от должности посла в Анголе и Сан-Томе и Принсипи. Кроме этого, глава государства назначил Дмитрия Любинского на должность замглавы МИД, до этого он был послом в Австрии с 2015 года.
