Набиуллина: к 2025 году выплаты пенсий превысят поступления

Негосударственные фонды справятся с обязанностями по выплате накоплений, уверена Эльвира Набиуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2025 году из-за заморозки пенсионных накоплений выплаты пенсий начнут превышать поступления. Об этом журналистам рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«В связи с мораторием на пенсионные накопления по прежней системе в какой-то период выплаты начнут превышать поступления. По нашей оценке, это произойдет в 2025 году. Но важно отметить, что никаких проблем для пенсионеров это не повлечет», — сказала Набиуллина в интервью газете «Известия», добавив, что негосударственные фонды справятся со своими обязательствами.

При этом собеседница издания подчеркнула, что Центробанк не изменил свои взгляды на систему индивидуального пенсионного капитала, которая позволит увеличить пенсии будущим пенсионерам. В связи с этим регулятор совместно с Министерством финансов прорабатывает концепцию ИПК. Прежде всего система рассчитала на людей, которые только начинают свою трудовую деятельность.

В марте, как напоминает RT, министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале, который, по его словам, позволит увеличить пенсии до 20% в зависимости от размера зарплаты. Позже администрация президента попросила отложить внесение законопроекта на неопределенный срок. Причина — россияне еще не оправились от потрясения, связанного с повышением пенсионного возраста.