Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова пошутила над отставкой лидера Консервативной и юнионистской партии Великобритании Терезы Мэй. Об этом российский дипломат написала на своей странице в Facebook.
Захарова обратила внимание на выступление Мэй перед журналистами. Оканчивая свою речь, британский премьер расплакалась и удалилась. «Оскар!» — написала представитель МИД РФ.
Кроме того, Захарова пошутила над именем британского премьера. «Логично: June ends May», — написала российский дипломат. Представитель МИД РФ использовала игру слов: june в переводе с английского на русский язык означает «июнь», may — «май», однако в Британии это слово нередко используют в качестве женского имени. ends — переводится, как «завершает».
Об отставке Мэй 23 мая сообщала британская газета The Times. Издание отмечало, что одной из причин стало нежелание правительства Великобритании поддерживать новый вариант Brexit, который предложила премьер-министр, пишет «Ридус». Увольнение с поста лидера Консервативной партии означает, что Мэй освободит кресло главы правительства. Однако обязанности премьер-министра страны она будет выполнять до тех пор, пока ей не будет найдена замена. Бывший министр иностранных дел и бывший мэр Лондона Борис Джонсон уже заявил о готовности занять ее место, уточняет «