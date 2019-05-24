Захарова посмеялась над расплакавшейся Терезой Мэй. «Оскар!» ВИДЕО

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 16:23
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Медиа-форум
Мария Захарова связала отставку Терезы Мэй со сменой месяцевФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова пошутила над отставкой лидера Консервативной и юнионистской партии Великобритании Терезы Мэй. Об этом российский дипломат написала на своей странице в Facebook.

Захарова обратила внимание на выступление Мэй перед журналистами. Оканчивая свою речь, британский премьер расплакалась и удалилась. «Оскар!» — написала представитель МИД РФ.

Кроме того, Захарова пошутила над именем британского премьера. «Логично: June ends May», — написала российский дипломат. Представитель МИД РФ использовала игру слов: june в переводе с английского на русский язык означает «июнь», may — «май», однако в Британии это слово нередко используют в качестве женского имени. ends — переводится, как «завершает».

Об отставке Мэй 23 мая сообщала британская газета The Times. Издание отмечало, что одной из причин стало нежелание правительства Великобритании поддерживать новый вариант Brexit, который предложила премьер-министр, пишет «Ридус». Увольнение с поста лидера Консервативной партии означает, что Мэй освободит кресло главы правительства. Однако обязанности премьер-министра страны она будет выполнять до тех пор, пока ей не будет найдена замена. Бывший министр иностранных дел и бывший мэр Лондона Борис Джонсон уже заявил о готовности занять ее место, уточняет «Царьград».

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Ссылки по теме
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