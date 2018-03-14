19:06 14 марта 2018 0

Мария Захарова посоветовала Терезе Мэй воздержаться от критики в адрес российского руководства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, утверждающей, что министр иностранных дел России Сергей Лавров «не достоин своей должности».

На своей странице в Facebook Захарова посоветовала главе Британского правительства сосредоточиться на оценках своих дипломатов. «Тереза, Лавров — российский министр, а не британский. И оценку ему как министру дает президент России. Я понимаю, что Вам бы хотелось думать иначе. Но Ваш министр Борис Джонсон», — пишет представитель МИД России.

Ранее стало известно, что власти Великобритания выдворяют 23 российских дипломатов в связи с расследованием дела об отправлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Премьер-министр Великобритании считает, что в деле о попытке убийства бывшего разведчика присутствует «российский след». В ответ на это министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не получала от Лондона никаких официальных запросов по данному делу, напоминает телеканал RT.