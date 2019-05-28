Житель поселка ВУГИ в Люберцах по вечерам выгуливает ручную пуму. Фотографии с экзотическим животным появились в Instagram.
На опубликованном instagram-аккаунтом mylubertsy снимке видно, как мужчина сидит на лавочке с пумой, на которую надет ошейник. «Как вам киса?» — спросили владельцы страницы у подписчиков.
Комментаторы, в свою очередь, испугались дикого зверя. «Хорошая, пока кого-нибудь не укусит», — пишет пользователь mariya_haers. «Вообще жуть, я видела ее. Мне не нравятся такие соседи», — отмечает bednushkina4. «Ничего хорошего нет в том, что с такой хищной киской гуляют в аллее, где детская площадка», — замечает pomidorka_marinovannaya.
В ответ владелец пумы посоветовал всем отписавшимся под постом «проводить больше времени с животными» и не обращать внимания на их размеры. «Мое животное ничем не отличается от ваших собачек и кошек», — цитирует хозяина сайт «Подмосковье сегодня».