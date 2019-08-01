Максима Фадеева возмутило, что журналисты заинтересовались словами саратовского музыканта Фото: страница Максима Фадеева в Instagram / @fadeevmaxim

Композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев потребовал от российских журналистов извиниться за публикации о том, что он якобы использовал музыку другого автора. Требования к СМИ владелец бренда MALFA озвучил на своей странице в Instagram.

«Я просто в шоке от того, что журналистской этики не существует, — рассказал продюсер. — Никто не проверил кто, что, они просто меня обвинили и все». По словам Фадеева, репутация — очень тонкая вещь, которую можно потерять «в одну секунду», поэтому он и решил обратиться к владельцам «уважаемых изданий»: «Извинитесь».

Ранее саратовский музыкант, автор музыки и певец Павел «Pashket V» Петров заявил, будто нашел заимствования в песне Фадеева и певицы MOLLY (Ольги Серябкиной) «Я просто люблю тебя», напоминает сайт «Дни.ру». По мнению Петрова, некоторые места в песне напоминают его собственное произведение «Дни и ночи», которое, как он утверждает, было написано раньше.