Трамп раскрыл причину распада Советского Союза

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Клипарт depositphotos.com, трамп дональд
Дональд Трамп насмешил сторонников из-за «объяснения» распада СССРФото: depositphotos.com

СССР перестал существовать из-за того, что он стал называться Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Помните Советский Союз, когда они все были вместе? До того, как они решили, что будут называть себя Россией. Когда они были вместе, это всегда было их мечтой, и потом они стали Россией», — заявил американский лидер во время выступления перед сторонниками в Цинциннати. Интернет-пользователи предположили, что Трамп просто попытался дать объяснение СНГ.

Это не первый конфуз Дональда Трампа. В апреле президент США запутался, говоря о своих предках, напоминает «Царьград». Во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом тот заявил, что его отец родился в Германии, однако на самом деле Фред Трамп родился в Бронксе (штат Нью-Йорк).

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