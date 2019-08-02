Трамп раскрыл причину распада Советского Союза

СССР перестал существовать из-за того, что он стал называться Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Помните Советский Союз, когда они все были вместе? До того, как они решили, что будут называть себя Россией. Когда они были вместе, это всегда было их мечтой, и потом они стали Россией», — заявил американский лидер во время выступления перед сторонниками в Цинциннати. Интернет-пользователи предположили, что Трамп просто попытался дать объяснение СНГ.
Это не первый конфуз Дональда Трампа. В апреле президент США запутался, говоря о своих предках, напоминает «