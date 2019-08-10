Ученые назвали опасность глобального потепления для авиапассажиров

Глобальное потепление приведет к усилению турбулентности ясного неба, что может представляет опасность для авиапассажиров. С таким заявлением выступили ученые Университета Рединга в Великобритании.
Как пояснили авторы исследования, потепление Арктики приводит к падению температуры воздуха в нижнем слое стратосферы у полюса и ее росту — в верхней части тропосферы над экватором. В конечном итоге это сказывается на постепенном увеличении «сдвига ветра», поэтому снижающиеся самолеты с каждым годом испытывают все более сильный перепад в скорости ветра.
«Климатические модели уже показывают, что к середине 21-го века турбулентность увеличится в два-три раза», — пишет американское издание Washington Post. При этом в материале отмечается, что несмотря на то, что турбулентность не приводит к авиакатастрофам, пассажиры и экипаж все же могут получить опасные травмы.