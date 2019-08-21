Россиян предупредили о 10-процентном росте цен на автомобили

В ближайшие месяцы цены на автомобили в России вырастут примерно на 8-10%. Об этом «URA.RU» заявил автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.
«Вообще в ближайшие месяцы мы ожидаем роста цен примерно на 8-10%, вряд ли он будет выше этого показателя. Цены на машины в России растут уже регулярно, самым серьезным испытанием для покупателей стало повышение цен в начале 2019 года после повышения НДС. В течение года цены также росли из-за инфляции. Теперь еще и автопроизводителей лишают господдержки. Ничего позитивного в этом точно нет, автомобили в нашей стране будут покупать все меньше и меньше», — рассказал Моржаретто.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время в России ожидается резкое повышение цен на автомобили. Скачок цен произойдет в 2020 году. Причиной станет то, что крупных производителей автомобильных компонентов лишили господдержки. Некоторые автопроизводители заранее отреагировали на предстоящее лишение помощи от государства и повысили стоимость авто. Так, цены на свои машины с 1 августа уже изменил «АвтоВАЗ», увеличив стоимость моделей Lada в среднем на 0,9%. Кроме того, к повышению цен готовятся Hyundai и Nissan.