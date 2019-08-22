Дочь Федосеевой-Шукшиной ответила на сообщения о сердечном приступе актрисы

Мария Шукшина сообщила, что всегда находится рядом с материю Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной опровергла информацию о сердечном приступе актрисы. Известием о самочувствии своей матери Мария Шукшина поделилась в своем профиле в Instagram.

«Хочу разом всех успокоить: никакого сердечного приступа не было, мама в порядке», — успокоила всех Шукшина и опубликовала фото своей матери в палате. Данный пост дочь Федосеевой-Шукшиной опубликовала в ответ на поднявшийся в прессе шум о сердечном приступе актрисы. Также Шукшина сообщила, что она всегда рядом с мамой, все они живы и здоровы — и пожелала того же всем остальным.

Поклонники Марии Шукшиной поддержали актрису и ее мать. «Скорейшего выздоровления вашей маме. Она очень хорошая актриса, и мы все ее очень любим», — написала elenakudelko25. «Здоровья вашей мамочке! Вы замечательная дочь! Не слушайте никого!» — посоветовал 1977atom.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась в 1938 году, известна по таким фильмам, как «Калина красная», «Они сражались за Родину», «Вам и не снилось…». В начале июля СМИ сообщили о том, что актриса попала в больницу, напоминает «Дни.ру». По некоторой информации, причиной этого стал сильный приступ бронхиальной астмы.