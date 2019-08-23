Соцсеть Facebook недоступна у многих пользователей из России, стран Евросоюза и США Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пользователи социальной сети Facebook по всему миру активно сообщают о сбое в работе сервиса в ряде стран. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

«Сбой в работе соцсети произошел утром около 8:50 по московскому времени», — отмечается в информации, размещенной на портале. Сейчас, судя по карте сбоев, Facebook недоступен у ряда пользователей в России, США, в большинстве стран Евросоюза, на Украине и в Молдавии.

Наибольшее количество жалоб поступает на сбой в работе сайта и недоступность части его функций (79%), остальные претензии пользователей связны с входом на сайт (20%).

В последний раз крупный сбой в работе Facebook и Instagram, а также других популярных сервисов и мессенджеров произошел 24 июля. Тогда многие пользователи Facebook, WhatsApp и Instagram по всему миру сообщили о проблемах с загрузкой и просмотром фотографий и видео. До этого подобный сбой был зафиксирован в начале июля. Тогда в соцсетях предположили, что к сбоям в работе сайтов мог быть причастен Роскомнадзор, однако в ведомстве категорически опровергли эти слухи шуткой о легендарном красном командире Василии Чапаеве.