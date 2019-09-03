Аналитики: Центробанк снизит ключевую ставку до уровня 2014 года

Центробанк может снизить ключевую ставку до 7% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Совет директоров Банка России снизит 6 сентября ключевую ставку с 7,25% до 7%. Такого мнения придерживаются аналитики, ориентируясь на индикаторы денежного рынка.

Если ЦБ примет соответствующее решение, ключевая ставка опустится до уровня начала марта 2014 года, пишет «Российская газета». Кроме того, по данным издания, основным вопросом является то, даст ли глава регулятора Эльвира Набиуллина намек на снижение ставки до 6,75% в декабре или оно будет отложено до первого квартала 2020 года.

В качестве аргументов в пользу последующего снижения ставки газета приводит замедление инфляции быстрее прогноза (в том числе на фоне неплохого урожая), неплохой рост экономики, «размытую» угрозу санкций, а также снижение базовых ставок всеми центральными банками, включая Федрезерв США. При таких условиях, как отмечает издание, Банк России «просто не может остаться в стороне».

«На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов», — пишет и газета «Ведомости». Как отмечает издание, такую перспективу не исключил директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов, а также аналитики City и Альфа-банка.