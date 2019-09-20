Зеленский посмеялся над шутками про Лукашенко и Россию

Президента Украины рассмешил шутливый чат между странами Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президента Украины Владимира Зеленского рассмешил шутливый чат между различными странами, который представила студия «Квартал-95». Выдуманную переписку, основанную на стереотипах, показали на закрытой части форума YES, проходящего в Киеве.

«Новый президент Украины Зеленский привносит свое чувство юмора в работу», — написал исполнительный вице-президент в Атлантическом совете Дэймон Уилсон. Он также опубликовал видео, где показана часть шутливой переписки. В «чате» присутствуют разные страны: Россия, Украина, Белоруссия, США, Великобритания, Китай, КНДР и другие.

Так, Корея хвастается своим оружием, Россия советуется с другими об аннексии части Великобритании, США хочет купить Гренландию, а Украина запускает селфи-челлендж. В чате также внезапно появляются российские хакеры, а Белоруссия присылает фотографию усов президента страны Александра Лукашенко.

Владимир Зеленский был художественным руководителем студии «Квартал-95» с 2005 по 2019 год. Украинская компания занимается концертной деятельностью, а также съемками фильмов и телепередач. «Квартал-95» создала такие проекты, как «Слуга народа», «Сваты», «Любовь в большом городе 3» и другие.