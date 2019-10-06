05 октября 2019

Названы самые безопасные страны в случае апокалипсиса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр лечения и профилактики ВИЧ и СПИД. Екатеринбург, лаборатория, пробирки, анализы
Ученые не исключает возможность создания вируса, который убьет человечествоФото: Александр Мамаев © URA.RU

Ученые составили рейтинг стран, где можно будет выжить в случае глобальной эпидемии, которая уничтожит большую часть человечества. По мнению ученых, безопасней всего будет на островах.

«Носители болезни легко перейдут границы на земле, однако закрытый и самообеспечивающийся остров может оставаться изолированным, а технологически развитое население сможет потом вновь заселить Землю», — приводит слова врача Ника Уилсона из университета Отаго в Новой Зеландии издание Science Alert. По его мнению, эксперименты в области биотехнологий могут привести к распространению специально созданного вируса.

Ученые проанализировали самые разные факторы: характеристики населения, местоположение, национальные ресурсы и другие. Рейтинг самых лучших островов-убежищ во время апокалипсиса возглавила Австралия, на втором месте находится Новая Зеландия, замыкает тройку Исландия. Также в список вошли Япония, Барбадос, Куба, Фиджи и Ямайка.

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Наука Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...