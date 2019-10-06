Названы самые безопасные страны в случае апокалипсиса

Ученые составили рейтинг стран, где можно будет выжить в случае глобальной эпидемии, которая уничтожит большую часть человечества. По мнению ученых, безопасней всего будет на островах.
«Носители болезни легко перейдут границы на земле, однако закрытый и самообеспечивающийся остров может оставаться изолированным, а технологически развитое население сможет потом вновь заселить Землю», — приводит слова врача Ника Уилсона из университета Отаго в Новой Зеландии издание Science Alert. По его мнению, эксперименты в области биотехнологий могут привести к распространению специально созданного вируса.
Ученые проанализировали самые разные факторы: характеристики населения, местоположение, национальные ресурсы и другие. Рейтинг самых лучших островов-убежищ во время апокалипсиса возглавила Австралия, на втором месте находится Новая Зеландия, замыкает тройку Исландия. Также в список вошли Япония, Барбадос, Куба, Фиджи и Ямайка.