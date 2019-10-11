Иван Ургант в своем шоу на «Первом канале» высмеял Тюмень за призывы бойкотировать концерт исполнителя Егора Крида. Видео с высказываниями шоумена размещено на канале программы «Вечерний Ургант» в YouTube.
Ранее Тюменский родительский комитет опубликовал на своем сайте материал с заголовком «Кто пойдет на Крида — тот петух», апеллируя к аморальности певца. «Мне не до конца понятна логика. Если я хочу пойти на концерт Крида, почему я являюсь домашней птицей?» — задался вопросом Ургант.
Ведущий также предположил, что утверждение родкома можно использовать и в обратную сторону. Например, он предложил повесить на тюменской птицефабрике лозунг «Если ты не топчешь кур, ты Егор Крид». Кроме того, Ургант посетовал, что после отъезда Сергея Собянина из Тюмени в 2005 году (политик был губернатором Тюменской области с 2001 года — прим. ред.) в городе творится что-то странное. «Как же поплохела Тюмень без Собянина», — резюмировал шоумен.
Тюменский родком не первый раз протестует против концертов известных артистов. В частности, общественники выступали против концерта российского рэпера Face, который прошел в Тюмени 1 июня. Родители считают, что в репертуаре музыканта песни преимущественно про секс и алкоголь.