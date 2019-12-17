Минпромторг сообщил о пропаже почти 300 тонн взрывчатых веществ с оборонного завода

Кражи взрывчатых отходов совершались почти 1,5 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственное управление УМВД в Башкирии возбудило уголовное дело из-за кражи у федерального казенного предприятия (ФКП) «Авангард», занимающегося производством промышленной взрывчатки. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на постановление следователя.

«Речь в уголовном деле идет о пропаже 276 тонн взрывчатых отходов, которые были получены „Авангардом“ в ходе утилизации снарядов по военному подряду, но не были сданы Минобороны», — сообщают источники, близкие к предприятию. Уточняется, что исчезновение веществ было выявлено в рамках инвентаризации, проведенной новым гендиректором. Хищения совершались почти 1,5 года — с ноября 2017 года по март 2019 года.

Как уточняет издание, до марта 2019 года главой предприятия был Азгат Ибрагимов, уволенный Минпромторгом из-за тяжелого финансового состояния завода. В ведомстве подозревают, что украденные сотни тонн взрывчатки были переработаны самим «Авангардом» по заказу сторонней фирмы, а затем проданы.

Как отметил представитель Ибрагимова, данные об исчезновении 276 тонн взрывчатых отходов отсутствуют. «Все договоры, документы по утилизации, переработке и использованию взрывчатых отходов имеются в органах дознания, следствия и в „Авангарде“ — они неоднократно проверялись Минпромторгом», — уточнил представитель бывшего владельца завода.

ФКП «Авангард» (Стерлитамак) занимается производством взрывчатки для нефтегазовой отрасли и Минобороны. Кроме того, завод утилизирует боеприпасы для реактивных систем залпового огня. Предприятие подведомственно Министерству промышленности и торговли.