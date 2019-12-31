Россиянам рассказали, как правильно питаться 1 января

Не нужно отказываться от привычных новогодних блюд 1 января из-за их калорийности, главное при приготовлении использовать натуральные продукты и есть в меру. Об этом заявила эндокринолог Минздрава Лариса Cавельева.
«Отказываться от любимых продуктов из-за их калорийности не стоит, достаточно соблюдать умеренность в еде, придерживаться разнообразия», — цитирует Савельеву RT. По ее мнению, на стол лучше ставить побольше фруктов и овощей.
Доедать новогодние салаты лучше не за завтраком, а в обед, считает врач. А вечером, по мнению Савельевой, лучше выйти на прогулку. «Если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то лучше на следующий день устроить организму разгрузку», — отмечает эндокринолог. В качестве примера легкого перекуса Савельева привела кефир, кашу и легкий куриный бульон.
Ранее главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян дал советы по питанию в Новый год. Он посоветовал есть побольше зеленых салатов и пить поменьше алкоголя, пишет «