02 января 2020

Миронов собирается построить предвыборную кампанию на крахе пенсионной реформы

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Визит Миронова. Сургут, справедливая россия, миронов сергей
Сергей Миронов жестко высказался о последствиях повышения пенсионного возраста в РФФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

Повышение пенсионного возраста в России не принесло позитивных результатов для экономики страны. Такое мнение высказал лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы РФ Сергей Миронов.

«Вскоре Государственной думе придется пересмотреть многие свои решения. Включая и с треском провалившуюся пенсионную реформу. А вот кто будет пересматривать эти людоедские законы, зависит уже от граждан. 2021 год близко!» — цитирует парламентария «Регнум». По мнению Миронова, российские власти могут пойти на отмену пенсионной реформы для того, чтобы «Единая Россия» и ее кандидаты сумели победить на намеченных на 2021 год следующих выборах в Госдуму РФ.

Ранее адвокат Анас Эльмурзаев, специализирующийся на помощи пожилым гражданам, заявил, что, по его мнению, проводящаяся в России пенсионная реформа может резко ударить по всем поколениям граждан страны, а не только по старикам. По мнению эксперта, непопулярный закон вызовет у нынешних пенсионеров «тревогу за судьбы их детей и внуков», а у людей предпенсионного возраста — «озлобленность на власть». Адвокат также уточнил, что, по его мнению, сейчас реальные последствия пенсионной реформы пока еще трудно предсказать.

А бывший депутат Госдумы Игорь Зотов считает, что рассмотреть вопрос о снижении пенсионного возраста в России теоретически вполне может следующий созыв нижней палаты парламента, выборы в который состоятся в 2021 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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