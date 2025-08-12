Крупнейший фонд продал израильские активы из-за кризиса в Газе

Bloomberg: Пенсионный фонд Норвегии начал отказываться от израильских активов
Государственный пенсионный фонд Норвегии продал израильские активы из-за катастрофической ситуации в Газе. Об этом заявил гендиректор Norges Bank Investment Management (NBIM) Николай Танген.

«Ситуация в секторе Газа представляет собой серьезный гуманитарный кризис. Мы инвестируем в компании, работающие в стране, находящейся в состоянии войны, а ситуация на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа недавно ухудшилась», — сообщается в пресс-релизе (NBIM), который управляет фондом.

Уточняется, что государственный пенсионный фонд Норвегии отказался от инвестиций в 11 израильских компаний. Организация разорвала контракты с внешними управляющими в Израиле.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении взять под контроль всю территорию сектора Газа. Большинством голосов членов кабинета министров страны были утверждены ключевые принципы завершения текущего конфликта: разоружение палестинских военных, освобождение заложников, демилитаризация территории анклава, обеспечение Израилем контроля над безопасностью в Газе и формирование администрации независимой от ХАМАС и Палестины.

