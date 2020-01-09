Малышева раскрыла, как ей удалось предотвратить рак

Елена Малышева призвала провести обследование кишечника Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ведущая программы «Жить здорово!» на «Первом канале» Елена Малышева, рассказала, как ей удалось предотвратить развитие рака толстого кишечника. Этим со своими подписчиками она поделилась в своем instagram-аккаунте.

«У каждого свой путь борьбы с раком. Мой путь — предупредить и не допустить», — написала Малышева. По ее словам, она защитила себя от рака толстого кишечника, удалив три предраковых полипа несколько лет назад. Малышева отметила, что сейчас все эрозии у нее в кишечнике зажили.

Телеведущая подчеркивает, что эрозия, язва и рак — это стадии одной болезни, которую важно начать лечить на первой стадии. Своим подписчикам она посоветовала не ждать симптомов и провести диагностику. Также Малышева объяснила, что рак желудка онколога Андрей Павленко оказался сильнее лечения, передает агентство Nation News. Этот вид рака поддается лечению, но по статистике выживает примерно один из трех заболевших