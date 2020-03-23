Reuters узнала о планах России возобновить поставки нефти в Белоруссию

Россия согласилась предоставить Белоруссии скидку в 12 долларов на поставки нефти. Теперь ее будут продавать по 15,7 доллара за тонну, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
«РФ согласилась увеличить скидку для Белоруссии. Российские нефтяные компании готовы восстановить поставки в полном объеме с 1 апреля», — цитирует сообщение
Межправительственное соглашение, согласно которому Россия должна поставлять в Белоруссию два миллиона тонн нефти в месяц, прекратило действовать 1 января. Причиной этого стал рост цен на нефть. В феврале российский лидер Владимир Путин не смог договориться с Лукашенко о скидках на топливо, и президент Белоруссии стал искать альтернативные варианты.