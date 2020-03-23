Reuters узнала о планах России возобновить поставки нефти в Белоруссию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нефтяная буровая. Ноябрьск, нефть, буровая, добыча нефти, нефтяная вышка
Белоруссии дали скидку на нефть в 12 долларовФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Россия согласилась предоставить Белоруссии скидку в 12 долларов на поставки нефти. Теперь ее будут продавать по 15,7 доллара за тонну, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

«РФ согласилась увеличить скидку для Белоруссии. Российские нефтяные компании готовы восстановить поставки в полном объеме с 1 апреля», — цитирует сообщение RNS. При этом 21 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Москва «полностью пошла» на предложения Минска, а пресс-служба российского правительства говорила о «достижении принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере».

Межправительственное соглашение, согласно которому Россия должна поставлять в Белоруссию два миллиона тонн нефти в месяц, прекратило действовать 1 января. Причиной этого стал рост цен на нефть. В феврале российский лидер Владимир Путин не смог договориться с Лукашенко о скидках на топливо, и президент Белоруссии стал искать альтернативные варианты.

Расскажите о новости друзьям
Экономика Политика
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...