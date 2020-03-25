Украина ввела режим ЧС из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, заражение, прием анализов, эпидемия, биологическая опасность, Экспертиза, карантин, вирус, роспотребнадзор, коронавирус, covid-19, covid19, проверка на вирусы
Режим ЧС продлится как минимум 30 дней. По всей стране действует карантинФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Правительство Украины по всей стране ввело режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса. Продлится режим ЧС как минимум 30 дней — до 24 апреля. Об этом со ссылкой на источник в кабинете министров сообщает «Интерфакс-Украина».

«Премьер Денис Шмыгаль объявил о режиме ЧС на заседании кабмина в среду. Решение позволяет в случае необходимости продлить данные меры», — пишет агентство. Соответствующее решение уже принято комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что режим ЧС был введен в Киеве и восьми областях, в том числе Киевской, Ивано-Франковской и Днепропетровской. До 3 апреля по всей территории страны действует карантин: закрыты школы и университеты, пункты пропуска на границе, прекращено авиасообщение, ограничено движение общественного транспорта. Под запретом и массовые мероприятия. За нарушения карантинных правил предусмотрена уголовная ответственность.

По последним данным, на Украине заразились новым типом коронавируса 113 человек, трое погибли. Ранее URA.RU сообщало, что Украине предрекли гибель из-за коронавируса.

Общее число инфицированных в мире превысило 424 тысячи человек. В России количество зараженных достигло 658 человек.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Коронавирус. Екатеринбург».

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...