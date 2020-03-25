Украина ввела режим ЧС из-за коронавируса

Правительство Украины по всей стране ввело режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса. Продлится режим ЧС как минимум 30 дней — до 24 апреля. Об этом со ссылкой на источник в кабинете министров сообщает «Интерфакс-Украина».
«Премьер Денис Шмыгаль объявил о режиме ЧС на заседании кабмина в среду. Решение позволяет в случае необходимости продлить данные меры», — пишет агентство. Соответствующее решение уже принято комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Ранее сообщалось, что режим ЧС был введен в Киеве и восьми областях, в том числе Киевской, Ивано-Франковской и Днепропетровской. До 3 апреля по всей территории страны действует карантин: закрыты школы и университеты, пункты пропуска на границе, прекращено авиасообщение, ограничено движение общественного транспорта. Под запретом и массовые мероприятия. За нарушения карантинных правил предусмотрена уголовная ответственность.
По последним данным, на Украине заразились новым типом коронавируса 113 человек, трое погибли. Ранее URA.RU сообщало, что Украине предрекли гибель из-за коронавируса.
Общее число инфицированных в мире превысило 424 тысячи человек. В России количество зараженных достигло 658 человек.
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