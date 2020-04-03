Россиянам придется платить по кредитам в карантин

В нерабочие дни, которые объявлены в России до 30 апреля, заемщикам придется платить по кредитам в срок, предусмотренный договором, следует из заявления Центробанка.
«Обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором», — сообщается на сайте ЦБ.
Также Банк России призывает кредитные организации учитывать возможности заемщиков для исполнения своих обязательств, в частности, способность осуществлять платежи дистанционно, и в случае отсутствии такой возможности — позволить ему посетить офис банка для своевременного совершения операций.
В пресс-службе «Уральского банка Сбербанка России» URA.RU рассказали, что во время нерабочего месяца офисы продолжат работу, режим работы каждого из них можно будет уточнить на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы». «Количество работающих с клиентами филиалов в период с 6 апреля будет увеличено по сравнению с текущей неделей», — уточнили в пресс-службе организации. В обращении на своем сайте банк призывает ограничить посещение общественных мест и осуществлять платежи онлайн — для этого достаточно сделать перевод с карты или другого счета на счет кредита.
В пресс-службах СКБ Банка и банка «Открытие» корреспондента агентства попросили отправить запрос. На момент публикации новости комментарии еще не поступили.
Напомним, что в течение первой нерабочей недели платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля.