Россиян предупреждают, что гость может принести вирус на одежде Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 12 июня — 184-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 94-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 7 619 479 случаев заражения коронавирусом (+88 971 за ночь). Скончались 424 802 пациента с COVID-19 (+3 144), 3 834 482 инфицированных выздоровели (+29 057).

Больше всего случаев заражения обнаружено в США (2 089 701). На втором месте находится Бразилия (805 649), далее идет Россия (502 987). На четвертое место в рейтинге вышла Индия (298 283), на строку ниже опустилась Великобритания (291 409).

На Урале самое большое количество зараженных в Свердловской области — 8 506, затем следует Челябинская область, где 4367 заболевших COVID-19. В ХМАО чуть больше 4 тысяч заболевших, в ЯНАО — 2 964, в Прикамье — 2 434 и в Курганской области 344 зараженных вирусом.

Когда изобретут средство от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин предположил, что вакцинация москвичей от коронавирусной инфекции нового типа может начаться уже в декабре. «Как минимум три вакцины находятся на стадии клинических испытаний. Думаю, что в ближайшие месяцы будет появляться все больше позитивных новостей о создании вакцины», — отметил градоначальник. Он предположил, что массовое вакцинирование будет возможно ближе к Новому году.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал отказаться от антималярийных препаратов для профилактики коронавируса, так как их применение может привести к неблагоприятным исходам. Министр пояснил, что речь идет об аллергических реакциях, нарушениях сердечного ритма и ряде других проблемах со здоровьем.

Ситуация в России

Мурашко также сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе России. Отдельно он отметил Москву и Тюменскую область. При этом чиновник не исключил «плавающего» формата карантина, когда ограничения могут ввозиться и сниматься вновь. Он также призвал россиян не ходить в гости, пока ситуация не стабилизируется. Чиновник отметил, что переболевшие люди могут принести вирус на одежде.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству сохранить дистанционное образование в России. При этом президент рекомендует учитывать, что учебная деятельность в стенах образовательных организаций является приоритетной.

Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал жителям столицы остаться дома в День России 12 июня. Он заявил, что праздничные мероприятия лучше посмотреть по телевизору. В Крыму к 1 июля откроют более 400 пляжей. Однако на них будет соблюдаться принцип дистанционного отдыха с сохранением социальной дистанции.

Рок-фестиваль «Нашествие», который должен пройти на территории Тверской области в 20-х числах июня, отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил губернатор региона Игорь Руденя. Он подчеркнул, что сейчас власти обязаны позаботиться о здоровье жителей региона.

Тем временем в Екатеринбурге из-за коронавируса начали закрывать травмпункты. «К сожалению, обстановка по коронавирусу вносит коррективы в работу медучреждений», — отметил свердловский губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram. Уральские врачи и медсестры, скончавшиеся после работы с COVID-19, попали в «список памяти». Самому молодому из погибших уральских медиков было 44 года.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не имеют претензий к статистике смертности от коронавируса в России. Высказывание доктора Майкла Райана о «необычной» статистике, когда при высоком числе заболевших, количество умерших было в разы меньше, чем в других странах, просто неправильно поняли, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Ситуация в мире

Американские фондовые индексы обвалились (в среднем на 6%) из-за ожидания второй волны коронавируса. Как отмечает CNN, все три индекса (Dow Jones, S& P и NASDAQ) показали худшие результаты с 16 марта, когда резкое падение было обусловлено опасениями по поводу влияния пандемии на экономику. Между тем, заболеваемость растет почти в половине штатов США. Согласно анализу Associated Press, эта тревожная тенденция может усилиться по мере того, как люди возвращаются на работу и выходят на улицу летом.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу отправится на допрос к прокурору . Речь пойдет о том, как проходила борьба со вспышкой коронавируса в северном итальянском городе Бергамо. Это один из наиболее пострадавших от эпидемии районов.

В песке знаменитого пляжа Копакабана в Бразилии вырыли 100 символических могил. Так активисты выразили свое недовольство действиями правительства во время пандемии, которая уже унесла почти 40 тысяч жизней в стране.

Прогнозы и мнения экспертов

Эпидемия коронавируса в России может закончиться уже в июле, заявили ученые Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Свой прогноз они составили на основе математического моделирования.

Однако рано или поздно Россия преодолеет рубеж в 1 млн случаев коронавирусной инфекции. Ученые полагают, что Россию ждет всплеск заболеваемости, как в Перу, Чили или ЮАР из-за «половинчатых мер» властей.