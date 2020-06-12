Перечислены сильные стороны новейшей российской подлодки

«Князь Владимир» укрепит границы России на Дальнем Востоке, сказал Дмитрий Литовкин (фото из архива) Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Атомный подводный крейсер «Князь Владимир» — идеальный образец российских подлодок проекта 955. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный эксперт, капитан третьего ранга в запасе Дмитрий Литовкин.

По словам специалиста, в составе ВМФ России уже есть три подлодки проекта 955: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Он отметил, что только четвертая лодка из этого проекта стала головной.

«Сначала боролись с тем, что не пойми из чего клепали, потому что не было выдержанной характеристики, не было технологической преемственности кораблей, чтобы они были, как под копирку. В общем, эти первые три корабля, что называется конструктор Lego», — объяснил в разговоре с URA.RU Литовкин.

Подлодки типа «Князя Владимира» укрепят Тихоокеанский флот страны, уточнил военный эксперт. «Северный флот более молодой, более современный. У нас там стоят корабли 667 проекта. Ну и Тихоокеанский флот нуждается в первичном обновлении, потому что их подлодки подходят к своему финалу», — сказал он.

Литовкин отметил, что сложно назвать все технологии, которые появились на «Князе Владимире», так как многие из них засекречены. «Есть так называемые азиподы. Это выдвижные электродвигатели, которые позволяют кораблю двигаться на малой скорости практически бесшумно. Корабль может двигаться хоть бортом, хоть передом, задом, вверх, вниз, не вызывая каких-то раздражений в водной среде. Там есть еще куча всего такого, что нам и не снилось», — подчеркнул специалист.

12 июня новейший атомный подводный крейсер «Князь Владимир» передан в состав Военно-морского флота (ВМФ) России. Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов заявил, что субмарина воплотила в себе передовую научную жизнь российских ученых и кораблестроителей, передает «Ридус».

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