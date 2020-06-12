Новейшая атомная подлодка вошла в состав флота России

«Князь Владимир» успешно прошел все испытания (фото из архива) Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Новейший атомный подводный крейсер «Князь Владимир» передан в состав Военно-морского флота (ВМФ) России. Церемония ввода в строй подлодки проходила в Северодвинске.

«Состоялась торжественная церемония приема в состав Военно-Морского Флота новейшего ракетного подводного крейсера», — говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что мероприятием руководил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. Он подчеркнул, что подлодка успешно прошла все испытания. Субмарина воплотила в себе передовую научную жизнь российских ученых и кораблестроителей, подчеркнул Евменов.

«Князь Владимир» заложен на «Севмаше» в 2012 году в присутствии Президента РФ Владимира Путина. Эта подлодка является головным кораблем усовершенствованного проекта 955А — атомных подводных лодок 4-го поколения. Согласно Военно-морской доктрине РФ, в перспективе подводные лодки этого проекта, которые строятся большой серией, будут составлять основу морских стратегических ядерных сил России.

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