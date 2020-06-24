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Во время обращения к нации российский лидер Владимир Путин анонсировал, что с января 2021 богатые россияне должны будут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) не 13, а 15%, если сумма их доходов больше пяти млн рублей в год. Президент отметил, что повышение ставки налога привлечёт дополнительно в бюджет порядка 60 млрд рублей. Эти деньги будут направлены на лечение детей и закупку медицинской техники.

«Эх, попали футболисты и хоккеисты! Налог повысили! Сумеют ли собраться? Не посрамят ли клубы свои? Матушку-сборную? И родственников их жалко мне… Потерпите, родимые, затяните пояса», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев с сарказмом «посочувствовал» спортсменам, которые имеют большой заработок. Поводом стало объявление о повышении налоговой ставки с 13% до 15% для россиян, зарабатывающих свыше пяти млн рублей в год.

Дмитрий Губерниев считает, что для футболистов и хоккеистов пришло время «затянуть пояса» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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