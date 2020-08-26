В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать школьный рюкзак

Роскачество назвало критерии идеального веса, ширины лямок и спинки рюкзака. Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

При выборе рюкзака для школьников нужно учитывать не только его цвет и размер. При покупке родителям нужно сделать акцент на спинку и вес рюкзака, сказано в чек-листе Роскачества.

«Правильный школьный рюкзак должен быть формоустойчивым, максимально прилегать к спине учащегося и равномерно распределять вес. Вес рюкзака без учебников для начальных классов должен быть не более 700 граммов, а для учащихся средних и старших классов — 1000 граммов», — сказано на сайте Роскачества.

Также есть критерии для лямок рюкзака. По заверению ведомства длина лямки должна быть от 60 до 70 сантиметров. Ширина — около 4 сантиметров на плече и 2 сантиметра ниже плеча.

В идеале рюкзак должен иметь два отделения, первое для книг и тетрадей, второе для пеналов и ручек. Высота задней стенки рюкзака должна быть не меньше 30 и не больше 36 сантиметров. Высота передней стенки — 22-26 сантиметров. Допустимая ширина школьного рюкзака — от шести до 10 сантиметров.

В Минздраве уже предупредили, что с 1 сентября школьники вернутся к очному обучению. Родители детей уже назвали сумму, которую готовы сейчас потратить на сборы в школу.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.