По мнению Станислава Шушкевича, белорусская культура в опасности из-за влияния русского языка Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 20-й день идут протесты против действующего главы государства Александра Лукашенко. Русский язык хотят лишить статуса государственного, в Кремле раскрыли состав силового резерва для помощи Минску, Лукашенко заявляет о стабилизации ситуации.

Станислав Шушкевич хочет лишить русский язык статуса государственного

Бывший глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич призвал лишить русский язык статуса государственного. По его словам, для сохранения белорусской культуры государственный язык в стране должен быть один.

Под угрозу национальный язык в Белоруссии поставили «насильственная русификация» и «московские ставленники», считает Шушкевич. При этом против русского языка он ничего не имеет, просто большинство документов должно быть на белорусском.

В соцсетях многие не разделили такой позиции и обвинили Шушкевича в попытке завязать языковой конфликт. По мнению пользователей, для подобных конфликтов сейчас не время.

Пермский сенатор Алексей Пушков также раскритиковал автора инициативы. По его мнению, она приведет к росту антирусского национализма в стране по украинскому сценарию.

Приедут ли российские силовики в Белоруссию

В резерв из силовиков для помощи Белоруссии войдут части, которые заняты борьбой с экстремизмом, объяснили в Кремле. Ранее появление резерва анонсировал президент РФ Владимир Путин. Задействовать его планируется, если безопасность граждан Белоруссии и существование органов госуправления будет под угрозой. Однако пока такой необходимости нет, и Москва надеется, что не будет.

При этом ветераны Донбасса не исключают появления в республике добровольцев и военных из России. Однако пока Лукашенко у власти, оснований для этого нет, а донбасский сценарий, как на Украине, и вовсе исключен, считает депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко.

Россия не даст превратить Белоруссию в Украину, считает российский сенатор с белорусскими корнями Франц Клинцевич. По его словам, при необходимости Москва поможет Минску стабилизировать ситуацию в рамках ОДКБ и Союзного государства.

Лукашенко договорился с Путиным, что в случае внешней угрозы против Белоруссии Минск и Москва задействуют совместную группировку войск. «Россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами», — заявил действующий глава республики.

Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что Россия не задействует резерв правоохранителей в Белоруссии. По ее словам, протестующие вольны свободно выражать свое мнение.

Протесты в Белоруссии

Оппозиция планирует новые акции протеста в ближайшее воскресенье. По сообщению телеграм-канала «Нехта», главный митинг стартует в 14:00 по местному времени на площади Независимости в Минске. В это же время на центральные улицы выйдут и жители других городов.

Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко призвал педагогов уберечь молодежь от протестных акций в стране. По его словам, система образования должна «не допустить влияния деструктивных сил на нашу молодежь».

Чехия, тем временем, выделит более 500 тысяч долларов пострадавшим во время протестов в Белоруссии. Деньги пойдут на гуманитарную, медицинскую и психологическую помощь, рассказали в чешском МИДе.

Евросоюз поддержал протестующих и официально не признал итоги выборов в Белоруссии. Об этом по итогам неформальной встречи министров иностранных дел сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

При этом Лукашенко заявляет, что обстановка в стране стабилизируется. По его словам, «вакханалия» с протестами заканчивается, и теперь приходит время заняться экономикой. При этом «ломать людей» за свое мнение в Белоруссии не будут, сказал действующий глава государства.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.