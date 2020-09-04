На похоронах Бориса Клюева звездам становилось плохо

Сразу двум пришедшим проститься с актером Борисом Клюевым звездным гостям стало плохо во время церемонии, которая прошла 4 сентября Малом театре в Москве. Обоим потребовалась помощь врачей.
Сначала стало плохо поэту-песеннику Михаилу Шаброву: у 75-летнего драматурга упало давление. «В итоге Шаброва, который чуть не лишился чувств, под руки вывели из здания на улицу, где предусмотрительно дежурила скорая», — пишет «Экспресс газета». Также помощь медиков понадобилась и актрисе Людмиле Поляковой. 81-летняя женщина упала в обморок на подходе к залу, где проходила церемония. Коллеги вызвали ей скорую помощь.
Борис Клюев умер 1 сентября на 77-м году жизни. С 2018 года он боролся с онкологическим заболеванием, но при этом не переставал играть в театре и кино. Борис Клюев широко известен благодаря ролям в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и докторa Ватсона», «Михайло Ломоносов», последние десять лет он снимался в телесериале «Воронины».
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