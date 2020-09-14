Нефтяная отрасль понесет основные потери в энергетическом секторе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение на опасениях по поводу спроса. На утро 15 августа стоимость барреля нефти Brent составляет 39,57 доллара (-0,1%), бочка WTI обойдется в 37,25 доллара (-0,03%). Из-за роста запасов сырой нефти в США и интереса к плавучим нефтехранилищам в ближайшее время ожидается формирование нового «навеса» предложения на нефтяном рынке, что может нарушить и так слабый баланс, отпустив цены в свободное падение.

Минувшим днем на фоне позитивной динамики мировых рынков рубль несколько укрепился. Однако, по данным Московской биржи, сейчас доллар можно купить за 75,27 рубля (на 22 копейки дороже), евро — за 89,26 рубля (дороже на 44 копейки).

Ситуация в России

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей, уверены в Минтруда РФ. Ожидается, что индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%. Также в следующем году будет проиндексирован материнский капитал — на 3,7%. При этом в 2021 году дефицит бюджета Пенсионного фонда возрастет до максимума за пять лет, но будет покрыт его накоплениями.

В Минэкономразвития РФ ожидают, что реальные доходы россиян снизятся на 3% при росте зарплат на 1,5%. Вместе с тем в России планируют обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Идея сформировать позицию по этому вопросу включена в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021—2023 годы. Однако специалисты подчеркивают, что пока введения почасового МРОТ вызывает много вопросов: как именно считать отработанные часы, как определить справедливый минимум за час.

Правительство РФ продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам за работу с больными коронавирусной инфекцией. Такое решение принял премьер-министр России Михаил Мишустин. Председатель правительства также раскрыл, что уже подготовлено постановление для подобных выплат социальным работникам.

МВД предложило ввести фиксированный авансовый платеж для иностранцев , приезжающих работать в Россию. Согласно концепции, при отказе власти могут запретить неплательщику работать в России и, возможно, депортировать из страны.

Что происходит в мире

Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в размере 1,5 млрд долларов. Как заявил президент РФ Владимир Путин, есть надежда, что информация о российском кредите Белоруссии отразится на финансовых рынках. Вместе с тем в Кремле заявили, что говорить о совместных предприятиях РФ и Белоруссии пока рано.

ОПЕК ухудшила свой прогноз падения мирового спроса на нефть в 2020 году на 0,4 млн баррелей в сутки. Теперь картель ожидает сокращения спроса по итогам текущего года на 9,5 млн баррелей в сутки — до 90,2 млн баррелей в сутки. Отмечается, что ожидания по спросу ухудшены в связи со слабыми экономическими данными из стран Азии, особенно Индии.

В конгрессе США заявили о возможном промедлении с санкциями против России. Ожидается, что конгрессу США вряд ли до следующих выборов удастся утвердить законопроект об оборонном бюджете, содержащий санкции против России.

Прогнозы экспертов

Нефтяная отрасль понесет основные потери в энергетическом секторе в связи с последствиями пандемии COVID-19. Так считают эксперты транснациональной нефтегазовой компании British Petroleum. При этом газ окажется в более выигрышном положении, но и его доля в мировом энергобалансе будет постепенно сокращаться в пользу возобновляемой энергетики. В этом случае, по прогнозу директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, Россия может выйти на внешние рынки с продовольствием, вооружениями и пресной водой.