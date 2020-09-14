Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение на опасениях по поводу спроса. На утро 15 августа стоимость барреля нефти Brent составляет 39,57 доллара (-0,1%), бочка WTI обойдется в 37,25 доллара (-0,03%). Из-за роста запасов сырой нефти в США и интереса к плавучим нефтехранилищам в ближайшее время ожидается формирование нового «навеса» предложения на нефтяном рынке, что может нарушить и так слабый баланс,
Минувшим днем на фоне позитивной динамики мировых рынков рубль несколько укрепился. Однако, по данным Московской биржи, сейчас доллар можно купить за 75,27 рубля (на 22 копейки дороже), евро — за 89,26 рубля (дороже на 44 копейки).
Ситуация в России
Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей, уверены в Минтруда РФ. Ожидается, что индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%. Также в следующем году будет проиндексирован материнский капитал — на 3,7%. При этом в 2021 году дефицит бюджета Пенсионного фонда возрастет до максимума за пять лет, но будет покрыт его накоплениями.
В Минэкономразвития РФ ожидают, что реальные доходы россиян снизятся на 3% при росте зарплат на 1,5%. Вместе с тем в России планируют обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Идея сформировать позицию по этому вопросу включена в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021—2023 годы. Однако специалисты подчеркивают, что пока введения почасового МРОТ вызывает много вопросов: как именно считать отработанные часы, как определить справедливый минимум за час.
Правительство РФ продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам за работу с больными коронавирусной инфекцией. Такое решение принял премьер-министр России Михаил Мишустин. Председатель правительства также раскрыл, что уже подготовлено постановление для подобных выплат социальным работникам.
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