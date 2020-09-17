Ученые нашли антибиотик, который поможет победить рак

Британские ученые испытают усиленный антибиотик, который действует на метастазы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ученые из университета Салфорд в британском Манчестере модифицировали антибиотик доксициклин, который в теории способен подавить метастазы. Благодаря этому открытию онкологические заболевания могут стать излечимыми.

«Удалось выяснить, что уязвимое место метастазов — истощение энергии клеток. Чтобы лишить клетки энергии и, тем самым, возможности размножаться, исследователи использовали доксициклин — полусинтетический антибиотик», — пишет «Российская газета» со ссылкой на статью об открытии ученых в журнале «Границы онкологии».

Препарат используется с 1967 года. Ученые усилили доксициклин в пять раз, что позволяет не бояться появления устойчивых к нему инфекций. В скором времени новое лекарство направят на клинические испытания. Если они будут успешными, но препарат будут использовать при лечении метастазов — главной причины смерти от рака. Пока врачи умеют удалять опухоли, а при борьбе с метастазами используют химическую и лучевую терапии. Но это не всегда дает желаемый результат, уточняет издание.

Ранее диетологи заявляли, что приправы из красного и черного перца можно использовать в качестве профилактики онкологических заболеваний и вирусов, передает « Царьград ». Также усилить защиту организма от рака способны чеснок, бразильский орех и брокколи. Однако применять эту пищу в лечебных целях необходимо только после одобрения врача.