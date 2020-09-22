Госдуму досрочно покинули два депутата

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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума, депутаты
Госдуму покидают Александр Карелин и Григорий Ледков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдуму досрочно покинут два депутата от «Единой России» — Александр Карелин и Григорий Ледков. Постановление приняли депутаты нижней палаты парламента на пленарном заседании 22 сентября.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Карелина Александра Александровича, депутата Ледкова Григория Петровича», — приводит ТАСС выдержку из постановления. Карелин избирался в Госдуму от Новосибирской области, Ледков был депутатом от ЯНАО.

Ледков занимал в Думе пост замглавы комитета по делам национальностей. Карелин, занимавший пост депутата Госдумы с 1999 года, входил в состав комитета по энергетике и был замглавы комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, а также по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.

Ранее сообщалось, что Карелин написал заявление о сложении полномочий депутата и перейдет на работу в Новосибирск. Также сообщалось, что депутат Ледков перейдет из нижней палаты парламента в верхнюю и станет сенатором.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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