Дональд Трамп проведет несколько дней в госпитале Уолтера Рида Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент США Дональд Трамп обратился к гражданам перед отъездом в госпиталь из-за заражения коронавирусом. Видеообращение было опубликовано в Instagram и Twitter американского лидера.

«Думаю, что у меня все хорошо, но надо убедиться, что все будет в порядке», — заявил Трамп. Он отметил, что первая леди страны Мелания Трамп также чувствует себя удовлетворительно, и поблагодарил граждан за беспокойство о его здоровье.

Позднее вертолет Трампа приземлился возле военного госпиталя Уолтера Рида в пригороде Вашингтона. Из вертолета американский лидер выходил самостоятельно. В Белом Доме сообщили, что он проведет в клинике несколько дней. При этом Трамп продолжает исполнять свои обязанности, полномочия главы государства не передавались вице-президенту Майку Пенсу.

Ранее Дональд Трамп сообщил что он и его супруга заразились COVID-19. Предположительно, инфекция настигла американского президента во время авиарейса — на борту самолета была чиновница, у которой позднее обнаружили коронавирус. За день до этого Трамп участвовал в первых дебатах с демократом Джо Байденом, во время которых подшучивал, что его оппонент слишком серьезно подходит к ношению масок. Позднее Байден сообщил, что его тест на COVID-19 показал отрицательный результат, передает телеканал 360.