Порошенко срочно госпитализировали

Экс-глава Украины и его дочь заразились коронавирусом Фото: Официальный сайт Президента Украины

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Бывшего президента Украины Петра Порошенко, у которого ранее подтвердился коронавирус, доставили в одну из больниц Киева. Также COVID-19 обнаружили у дочери политика.

«Сегодня с COVID-19 борются мой муж и наша дочь. Петр Алексеевич доставлен в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом», — цитирует супругу Порошенко Марину пресс-служба украинской партии «Евросолидарность» в Facebook. По словам женщины, что у Порошенко двустороннее воспаление легких. Она уточнила, что ее муж «придерживается прописанного протокола лечения». Сам экс-президент Украины заявлял, что лечится дома.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заразилась COVID-19. Ее даже пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Также о своем заболевании коронавирусом объявил президент США Дональд Трамп. Вместе с ним заболела и его жена Мелания, передает « Царьград ». Позже стало известно, что инфекцией заразился экс-советник американского лидера.