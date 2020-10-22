После катастроф в России отчитались об успехах в экологии

Министерство природы заявило об улучшении качества окружающей среды в России. В одном из регионов рост составил более 100%, приводит Минприроды данные за прошедший год.
«Сильнее всего качество окружающей среды выросло в Мордовии (+110%), Тюменской области (+99%) и Кабардино-Балкарии (+65%)», — приводит
В целом по России показатель улучшения качества окружающей среды — 12%. При этом уже в 2020 году в стране произошли несколько крупных экологических катастроф. Так, 29 мая в Норильске случился огромный разлив дизельного топлива. В начале октября Камчатский берег усыпало трупами морских животных, а местные серферы пожаловались на сильные недомогания после купаний. В водохранилище в Калмыкии по неизвестным причинам массово погибла рыба, а на Оби случился розлив нефтепродуктов.
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