Экс-мэру Норильска вынесли приговор после разлива топлива

Из-за бездействия Рината Ахметчина 15 тысяч тонн дизельного топлива попало в водоем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судья назначил экс-мэру Норильска Ринату Ахметчину полгода исправительных работ из-за дела о разливе топлива в регионе. Об этом сообщили в Красноярском краевом суде.

«Суд приговорил Ахметчина к шести месяцам исправительных работ», — сообщает « Коммерсант » со ссылкой на судью. При этом 15% зарплаты экс-мэра будет удержано.

Авария на ТЭЦ-3 Норильска произошла 29 мая 2020 года, передает RT. В результате разлилось дизельное топливо, 15 тысяч тонн попало в водоем. Ответственность за аварию несла Норильско-Таймырская энергокомпания. Несмотря на то, что авария приносила вред окружающей среде, Ахметчин бездействовал. Позднее ему предъявили обвинение, и он полностью признал вину.

Следователи также завели уголовные дела на главного инженера Павла Смирнова и инспектора Алексея Степанова. Следствие еще ведется.