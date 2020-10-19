Экс-мэру Норильска вынесли приговор после разлива топлива

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Алексей Текслер и Леонид Михельсон на открытии АЗС НОВАТЭК. Челябинская область. Копейск, заправка, бензозаправка, азс, заправочный пистолет, дизельное топливо, солярка, дт
Из-за бездействия Рината Ахметчина 15 тысяч тонн дизельного топлива попало в водоем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судья назначил экс-мэру Норильска Ринату Ахметчину полгода исправительных работ из-за дела о разливе топлива в регионе. Об этом сообщили в Красноярском краевом суде.

«Суд приговорил Ахметчина к шести месяцам исправительных работ», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на судью. При этом 15% зарплаты экс-мэра будет удержано.

Авария на ТЭЦ-3 Норильска произошла 29 мая 2020 года, передает RT. В результате разлилось дизельное топливо, 15 тысяч тонн попало в водоем. Ответственность за аварию несла Норильско-Таймырская энергокомпания. Несмотря на то, что авария приносила вред окружающей среде, Ахметчин бездействовал. Позднее ему предъявили обвинение, и он полностью признал вину.

Следователи также завели уголовные дела на главного инженера Павла Смирнова и инспектора Алексея Степанова. Следствие еще ведется.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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