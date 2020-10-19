Экс-мэру Норильска вынесли приговор после разлива топлива

Судья назначил экс-мэру Норильска Ринату Ахметчину полгода исправительных работ из-за дела о разливе топлива в регионе. Об этом сообщили в Красноярском краевом суде.
«Суд приговорил Ахметчина к шести месяцам исправительных работ», — сообщает «
Авария на ТЭЦ-3 Норильска произошла 29 мая 2020 года, передает RT. В результате разлилось дизельное топливо, 15 тысяч тонн попало в водоем. Ответственность за аварию несла Норильско-Таймырская энергокомпания. Несмотря на то, что авария приносила вред окружающей среде, Ахметчин бездействовал. Позднее ему предъявили обвинение, и он полностью признал вину.
Следователи также завели уголовные дела на главного инженера Павла Смирнова и инспектора Алексея Степанова. Следствие еще ведется.
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