В теракте погибли пять человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Число жертв теракта в Вене выросло до пяти человек. Трагедия произошла вечером 2 ноября в центре города. Сначала неизвестные напали на синагогу: они открыли огонь в центре города. После этого выстрелы слышались и в других местах города.

Количество погибших увеличилось до пяти человек: врачи не смогли спасти жизнь 21-летнего мужчины. Всего во время теракта пострадало 17 человек. Все они находятся в больнице, состояние некоторых оценивается как тяжелое.

Подозреваемые:

Подозреваемый по делу о теракте в Вене задержан в городе Линц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на австрийскую газету Kronen Zeitung. Согласно информации, он был застигнут врасплох и не оказал сопротивления.

По информации венского журнала Heute, полиция взорвала дверь квартиры, в которой находился второй подозреваемый в причастности к теракту. Сообщается, что это произошло в городе Дунай. Издание сообщает, что он уже был судим. Квартира, в которой проживал подозреваемый, была закрыта временной стальной дверью и официально опломбирована.

Другой нападавший был убит полицией в еще понедельник. Во время теракта на нем был надет пояс со взрывчаткой. Сообщается, что он был членом группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ).