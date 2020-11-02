Стало известно, кто стоит за терактом в Вене

Исламские джихадисты заявили о причастности к серии террористических атак в Вене. Об этом сообщила американская компания SITE Intelligence Group, которая отслеживает заявления экстремистов.
«Ответственность за венскую атаку взяли на себя джихадисты», — пишет РИА «Новости». Исламисты заявили, что теракт в Австрии стал частью мести за участие страны в возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической организацией ИГИЛ (запрещена в РФ).
В ночь в понедельника на вторник в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой. Одним из объектов атаки стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. По информации СМИ, погибли семь человек, однако официального подтверждения информации пока нет. Один из нападавших подорвал себя поясом со взрывчаткой.
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