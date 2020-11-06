Даже после индексации пенсий пенсионеры могут обеднеть из-за инфляции Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Инфляция может полностью «съесть» добавку в 6,3% к выплатам российских пенсионеров за 2021 год. Реальные показатели продуктовой инфляции гораздо выше тех, что заявляет ЦБ, объяснил URA.RU финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин.

«Я думаю все деньги, которые ПФР выделит на повышение пенсий россиянам, съест инфляция. И даже чуть больше. Реальная продуктовая инфляция вовсе не 4%, которые докладывает Центробанк. По всем опросам ее уровень оценивают минимум в 8,5%, а то и в 10% в год», — говорит Калугин.

На таком же уровне продуктовая инфляция сохранится и в 2021 году. Это значит, что если в 2020, условно, цена молока — 50 рублей, то в 2021 она может вырасти до 55 рублей. На данный момент сильно растут также цены на пшеницу, сахар и подсолнечное масло. «Практически все повышение пенсий съестся повышением цен на продукты. <…> Много что будет дорожать», — заключил Калугин.

6 ноября ПФР заявил о повышении пенсий для неработающих пенсионеров. В следующем году оно составит 6,3%, в 2022 — 5,9% и еще 5,6% прибавится в 2023.