09 ноября 2020

Мясников рассказал об осложнениях у детей при коронавирусе. «Испытывать терпение не стоит»

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Самоизоляция. Курган, ребенок в маске
Мясников призвал беречь детей от коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В московских больницах находятся около 150 детей с коронавирусом, из них семь — столкнулись с осложнениями. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников после разговора с главным детским инфекционистом Москвы.

«Семь — с мультивоспалительным синдромом- редким осложнением любой вирусной инфекции […] И вот- в теории больших чисел- это одно, там мы безлики, все растворяемся в цифрах большой статистики. А возвращаясь к конкретным людям- представляете, что чувствуют в семьях этих детей, что сейчас в больницах?! Коронавирус щадит детей, но испытывать свою судьбу и „его“ терпение не стоит», — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Ранее Мясников назвал шесть условий для хорошего иммунитета против коронавирусной инфекции. В первую очередь, по его словам, нужно избавиться от лишнего веса. Кроме того, следует заниматься закаливанием, соблюдать санитарно-гигиенические меры, избегать толпы и выдерживать социальную дистанцию. Важно также принимать ровно столько лекарств, чтобы держать артериальное давление, уровень холестерина и сахара «в узде», уточнил врач.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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