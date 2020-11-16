Россиян стали чаще увольнять за посты в соцсетях

Профили в социальных сетях кандидата на должность просматривают 66% работодателей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Работодатели стали в два раза чаще увольнять сотрудников за посты в социальных сетях. При этом работодатели еще на этапе подбора кадров стали отсеивать кандидатов на должность из-за профилей в соцсетях.

«С момента проведения аналогичного исследования в два раза выросло число увольнений из-за публикаций сотрудников в блогах и социальных сетях: 5% в 2011 году и 10% сегодня», — утверждает исследование, проведенное сервисом по поиску работы SuperJob, пишет РБК. В каждой 10 компании при этом случались увольнения сотрудников из-за их неподобающих действий в интернете.

«Все больше россиян публикуют посты, лайкают и комментируют в сети, принимая во внимание возможность просмотра страниц работодателем», — сказали эксперты. При этом 66% компаний просматривают профиль сотрудника в социальных сетях перед приемом на работу.

В условиях удаленной работы работодатель имеет право уволить сотрудника, если он в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь, пишет газета «Взгляд». Такую поправку предложили внести в законопроект об удаленной работе председатель ГД Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов.