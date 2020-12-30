30 декабря 2020

Распространение коронавируса в РФ снизилось до летних показателей

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Лишь в трех российских регионах коэффициент распространения коронавируса равняется единице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,94. Это следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«Впервые с начала пандемии ни в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент не превысил единицу», — передает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные оперштабом. В среднем по России коэффициент распространения коронавируса опустился до 0,94. Такая ситуация наблюдается впервые с июля 2020 года.

Лишь в трех российских регионах коэффициент распространения инфекции равняется единице. Такая ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге, Нижегородской и Ростовской областях. Этот показатель используется для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер. Если коэффициент в течение недели не будет превышать 1, то у России появится возможность открытия границ с некоторыми странами.

Ранее сообщалось, что за 30 декабря от коронавируса вылечились 28 922 россиянина. На первом месте по числу заразившихся расположилась Москва, передает «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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