Распространение коронавируса в РФ снизилось до летних показателей

Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,94. Это следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
«Впервые с начала пандемии ни в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент не превысил единицу», — передает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные оперштабом. В среднем по России коэффициент распространения коронавируса опустился до 0,94. Такая ситуация наблюдается впервые с июля 2020 года.
Лишь в трех российских регионах коэффициент распространения инфекции равняется единице. Такая ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге, Нижегородской и Ростовской областях. Этот показатель используется для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер. Если коэффициент в течение недели не будет превышать 1, то у России появится возможность открытия границ с некоторыми странами.
Ранее сообщалось, что за 30 декабря от коронавируса вылечились 28 922 россиянина. На первом месте по числу заразившихся расположилась Москва, передает «Дни.ру».
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