Байкеры устроили праздничный мотопробег по улицам Екатеринбурга. Видео с колонной мотоциклистов появилось в YouTube.
На кадрах видно, что колонну возглавляет мотоциклист в костюме Деда Мороза. При этом байки участников пробега украшены гирляндами, мишурой и елками. Проезжая по главным улицам города, байкеры машут жителям Екатеринбурга и поздравляют их с Новым годом.
Ранее в Госдуме разработали законопроект, который запретит мотоциклистам и владельцам мопедов опасное лавирование между рядами и параллельное с другим транспортов движение в одной полосе. Документ предлагает накладывать штраф в размере 3 тысяч рублей за движение в полосе параллельно с машиной, и 15 тысяч — за опасное лавирование по междурядью.
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