31 декабря 2020

В Екатеринбурге байкеры устроили мотопробег с Дедом Морозом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие мотосезона клуба Harley Davidson. Екатеринбург, шлем, мотоцикл, байкеры, harley davidson
На улицах Екатеринбурга устроили праздничный мотопробег Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Байкеры устроили праздничный мотопробег по улицам Екатеринбурга. Видео с колонной мотоциклистов появилось в YouTube.

На кадрах видно, что колонну возглавляет мотоциклист в костюме Деда Мороза. При этом байки участников пробега украшены гирляндами, мишурой и елками. Проезжая по главным улицам города, байкеры машут жителям Екатеринбурга и поздравляют их с Новым годом.

Ранее в Госдуме разработали законопроект, который запретит мотоциклистам и владельцам мопедов опасное лавирование между рядами и параллельное с другим транспортов движение в одной полосе. Документ предлагает накладывать штраф в размере 3 тысяч рублей за движение в полосе параллельно с машиной, и 15 тысяч — за опасное лавирование по междурядью.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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