Фанатка Егора Крида призналась, что артист спас ее от смерти

Фанатка певца Егора Крида рассказала, что песня кумира спасла ее от самоубийства. Соответствующее признание она сделала в эфире шоу «Кто твой подписчик?» в социальной сети YouTube.
«Песня Егора спасла тебя от самоубийства?» — спросила блогер Карина Кросс у фанатки Крида, которая ответила на этот вопрос положительно. Фанатка рассказала, что была на грани самоубийства, когда поссорилась с родственниками. В этот момент она услышала в наушниках песню Крида «Стой», которая вселила в фанатку желание жить.
«Я поняла, что это еще не конец, и я всего добьюсь, и все будет хорошо», — поделилась поклонница артиста. После этого ее обняли Кросс, Крид и блогер Артур Бабич.
Ранее Крид поблагодарил своих фанатов за преданность. Это случилось, когда артист удалял свой аккаунт в социальной сети TikTok. Он отметил, что зарегистрировался в этой сети раньше молодых популярных блогеров.
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