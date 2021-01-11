Фанатка Егора Крида призналась, что артист спас ее от смерти

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, крид егор
Егор Крид обнял свою фанатку, когда та призналась, что песня артиста спасла ее от самоубийства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фанатка певца Егора Крида рассказала, что песня кумира спасла ее от самоубийства. Соответствующее признание она сделала в эфире шоу «Кто твой подписчик?» в социальной сети YouTube.

«Песня Егора спасла тебя от самоубийства?» — спросила блогер Карина Кросс у фанатки Крида, которая ответила на этот вопрос положительно. Фанатка рассказала, что была на грани самоубийства, когда поссорилась с родственниками. В этот момент она услышала в наушниках песню Крида «Стой», которая вселила в фанатку желание жить.

«Я поняла, что это еще не конец, и я всего добьюсь, и все будет хорошо», — поделилась поклонница артиста. После этого ее обняли Кросс, Крид и блогер Артур Бабич.

Ранее Крид поблагодарил своих фанатов за преданность. Это случилось, когда артист удалял свой аккаунт в социальной сети TikTok. Он отметил, что зарегистрировался в этой сети раньше молодых популярных блогеров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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