СМИ: бизнесмены с компаниями в офшорах РФ могут получить льготы

Предпринимателям предложат льготные условия при работе в Калининграде и на Дальнем Востоке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Холдинговые компании, желающие переехать из заграничных офшорных зон в специальные административные районы (САР) в России, должны будут инвестировать в них 300 миллионов рублей. Также придется арендовать офис не менее 100 квадратных метров и нанимать не менее 15 сотрудников. О таких условиях говорится в законопроекте, подготовленном Минфином. В ответ министерство предлагает снизить налог с выплачиваемых и получаемых дивидендов до 10% и другие льготы.

«Компания должна инвестировать не менее 300 млн рублей в объекты за первые два года после регистрации в САРе. Доля пассивных доходов должна быть выше 90%. Компания владеет в САРах офисом площадью не менее 100 кв. м (или арендует его) и нанимает не менее 15 сотрудников», — пишет VTimes со ссылкой на законопроект, подлинность которого подтвердили два федеральных чиновника.

Ранее в Минфине заявляли, что в январе вынесут на публичное обсуждение законопроект о совершенствовании налоговых режимов в САР Калининграда и Дальнего Востока. Предполагается, что это привлечет холдинговые компании и они будут отказываться от иностранных офшоров. В качестве бонуса министерство предлагает снизить налог с выплачиваемых и получаемых дивидендов до 10%.

Резидентам САР также предлагается снизить до 5% ставку налога на прибыль. Пользоваться льготным режимом компании смогут до 2029 года. Также Минфин хочет упростить условия переезда на новое место, позволив делать это компаниям, созданным до 2020 года, а не до 2018-го, как это разрешено сейчас.

URA.RU направило запрос в Министерство финансов России. На момент публикации материала ответ от пресс-службы Минфина не поступил.