Число россиян-банкротов может вырасти более чем в два раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Страх перед новыми ограничительными мерами для предприятий Китая и Европы продолжают негативно влиять на курсы нефтяных фьючерсов. По данным экспертов, ситуация разрешится уже в феврале , когда рынок, впервые с 2017 года, перейдет в состояние дефицита.

На данный же момент, только за прошедшие сутки североморская нефть марки Brent потеряла в цене порядка 0,30% и закрепилась на отметке в 54,69 доллара за баррель. Техасская WTI также завершила торги в минусе, остановившись на 52,06 доллара за баррель (-0,69%).

Колебания нефтяных фьючерсов не оказали существенного влияния на российскую валюту. К концу прошлой недели доллар по отношению к рублю потерял в цене 25 копеек и в настоящее время торгуется за 73,54 рубля. Евро также показал отрицательную динамику, опустившись на 39 копеек — до 89,25 рубля.

Ситуация в России

По данным исследования сервиса Suoerjob, самыми высокооплачиваемыми вакансиями на начало 2021 года стали медики и программисты. Так, в Москве, к примеру, зарплата врача анастезиолога-реаниматолога, судя по вакансиям, составляет 300 тысяч рублей. Программистов и разработчиков ищут на ставку в 260-270 тысяч.

В России пересмотрят систему штрафов. В частности, ГИБДД планирует ужесточить наказание для водителей за отсутствие диагностической карты автомобиля до двух тысяч рублей, а прохождение техосмотра в неакредитованных организациях будет караться уголовной ответственностью.

В этом году ожидается резкое увеличение числа заявлений о признании физических лиц банкротами. По информации консалтинговой компании GRM, прирост, по сравнению с прошедшим годом, составит 65%, или около 250 тысяч заявок.

В России упали цены на авиабилеты. По данным сервиса «Туту.ру», некоторые направления стали дешевле на 40%. Средний же чек на перелет в одну сторону в стране в 2020 году составил 6 702 рубля, что на 14% меньше, чем в 2019 году.

Ситуация в мире

Темпы роста ВВП Китая достигли рекордно низкой, за последние 40 лет, отметки . На фоне негативного воздействия пандемии, рост экономики страны за прошедший год составил всего 2,3%. К примеру, к концу декабря 2019 года, Пекин фиксировал рост ВВП в 6%.

Прогнозы и мнения экспертов

Выгодной альтернативой банковским вкладам служит индивидуальный инвестиционный счет, подчеркнула финансист Анна Харченко. По ее словам, средства, размещенные на таких счетах, способны обогнать банковские депозиты более чем в два раза.

В этом году россиян ждет подорожание недвижимости. В связи с этим, для многих может стать недоступной ипотека. Таким мнением поделился директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.